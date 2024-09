Osimhen ennesima polemica sul nigeriano | c’entrano i tifosi del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 30 settembre 2024) Victor, attaccante di proprietà delma in prestito al Galatasaray, è al centro di diverse polemiche da parte deiazzurri, così come sottolineato dal quotidiano. Sono state sicuramente settimane movimentate per Victor: dopo un’estate da separata in casa con il, in extremis è stata trovata la soluzione Galatasaray, club che si è fatto carico dell’intero stipendio del(di circa dieci milioni di euro, ndr) con il prestito finalizzato dopo il termine ultimo del mercato in entrata per la Serie A. L’arrivo delha scatenato fin da subito l’entusiasmo da parte dei suoi nuovi, che vedono nell’ex Lille un vero e proprio simbolo, considerando anche il livello del giocatore in questione. In occasione dell’ultima sfida del Gala contro il Kasimpasa, il numero 45 ha messo a segno ben due reti, le prime con il club della Turchia.