Napoli-Monza 2-0 Conte | Non siamo forti come le big che fanno le Coppe

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024), 29 settembre 2024 - Parlare di tentativo di fuga scudetto a settembre è sicuramente prematuro, ma l'ultimo tricolore delha cominciato a vedere la luce proprio con un allungo in quell'autunno. A prescindere dalle suggestioni con il passato, alimentate dalla presenza in tribuna di Spalletti, gli azzurri continuano a vincere e convincere in un Maradona tornato unno: contro ilsuccede tutto nel primo tempo, con Politano e Kvaratskhelia a firmare il 2-0 che vale la vetta in solitaria della classifica. Le dichiarazioni di Nesta Mentre ilvola al primo posto, i brianzoli sprofondano, con Nesta che non nasconde più la preoccupazione per una situazione sempre più seria. "La classifica la conosciamo tutti. Sappiamo doveciarrivati, con un inizio difficile: ora dobbiamo darci una mossa".