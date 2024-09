Mr Beau una storia d’amore Quanto conosciamo gli animali che condividono la vita con noi?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ho avuto l’onore di conoscere Claudia Tosi nel 2015, a Mestre, in occasione della presentazione del mio libro L’albero della. In quell’occasione, mi ha colpito la sua visione unica e sensibile, capace di toccare le corde più intime dell’animo umano attraverso il cinema documentario. Già con The Perfect Circle, Claudia aveva dimostrato la sua abilità nel trattare temi complessi, come il fine. Il documentario, girato presso Casa Madonna dell’Uliveto, un hospice sulle colline di Reggio Emilia, segue due persone, nei loro ultimi giorni, esplorando con delicatezza il concetto di “buona morte” e il valore delle cure palliative. The Perfect Circle è un film che non si limita a mostrare la morte, ma mette in luce il potere della dignità e dell’amore in un momento così vulnerabile. Oggi, Claudia ritorna con un’altra opera altrettanto intensa e personale: Mr.