Marius Borg l’insider rivela nuovi dettagli sull’arresto

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 30 settembre 2024)continua a rimanere al centro degli scandali. Nella vicenda che circonda il figlio della principessa Mette-Marit di Norvegia, un insider di recente ha deciso di condividere. ApparentementeHøiby è quasi riuscito a farla franca con il suo crimine. La Famiglia Reale ha cercato di mantenere il silenzio sulla vicenda. Il figlio della futura regina, la principessa Mette-Marit di Norvegia, è in prima pagina da settimane., infatti, è stato arrestato nella casa di Gut Skaugum la notte del 4 agosto. Come confermato da lui stesso in dichiarazioni diffuse tramite la stampa, ha aggredito una donna nel suo appartamento a Oslo. L’identità della donna è protetta dall’anonimato, ma si tratta di una fidanzata del giovane. Di recente, però, sono venuti alla lucesul delitto.