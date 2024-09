LIVE Sinner-Lehecka 6-2 7-6 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | l’azzurro non si distrae ed irrompe in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-LINETTE (2° MATCH DALLE 7.00) LADI COBOLLI-MEDVEDEV NON PRIMA DELLE 10.00 15:10 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 15:09 7 ACE e 3 doppi falli per, che ha servito il 60% di prime ricavando ben l’88% di punti. Molto bassa la percentuale di prime di, appena il 43%. Nonostante ciò il ceco ha tenuto testa al numero uno ATP nel secondo parziale. 15:07 Finale di secondo set molto complicato per il numero 1 del mondo, che con la sua consueta caparbietà mista al talento ne è venuto fuori. Domani Jannik tornerà in campo per le semifinali, confermando il buon feeling con il torneo cinese. JANNIKb.