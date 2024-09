LIVE Paolini-Linette 4-6 WTA Pechino 2024 in DIRETTA | l’azzurra cede il primo parziale

Leggi tutta la notizia su oasport

40-30 Servizio, dritto e volèe alta a segno per Jasmine. 30-30 Si ferma sul nastro il dritto in contropiede del. 30-15 Dritto lungolinea vincente della polacca. 30-0 E' lunga la risposta di dritto di. 15-0 Decolla il rovescio incrociato della tennista di Poznan. 2-0 Game. Con un gran dritto incrociato stretto la polacca conferma il break. AD-40 Vola via in corridoio questo rovescio incrociato del. 40-40 Servizio e dritto a segno per. 40-AD Palla del controbreak. Splendido dritto incrociato stretto in contropiede vincente di Jasmine. 40-40 Risposta di rovescio aggressiva della toscana. Parità. 40-30 Fioccano gli errori dal dritto del