LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | tra poco gara-5 tra Luna Rossa e Ineos

(Di lunedì 30 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.01 Ben Ainslie e gli inglesi sono come quei tennisti che, quando ottengono un break nel tennis, difficilmente poi si lasciano scappare il set. Viceversa, se il break lo subiscono, allora possono iniziare a sbagliare. 14.00 Dieci minuti alla partenza. 13.56 L’altezza delle onde dovrebbe essere intorno ai 60 cm. 13.55 Sino ad oggi, chi ha vinto la partenza, si è poi anche aggiudicato la regata. Le due barche sono davvero molto vicine in termini di prestazioni. 13.53entrerà da sinistra nella zona di pre-partenza,da destra. Poi il contrario in-6. 13.52 Ieri in partenza abbiamo visto grande aggressività da parte di entrambi gli equipaggi. I toni dello scontro si stanno decisamente alzando 13.50 Sin quisi sono affrontate o con pochissimo vento o con raffiche superiori ai 20 nodi.