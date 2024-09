LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa paga l’errore in partenza e va sotto 2-3 Alle 15 15 gara-6

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.37chiude a 12 secondi. Ci ha provato in tutti i modi. Ma quando sei dietro o l’avversario sbaglia pesantemente oppure arrivi secondo. C’è poco da fare. 14.37 Ineos Britannia vince e si porta sul 3-2 nella serie. 14.36 Ineos in assoluto controllo. 176 metri. Regata compromessa dalindi. Cadere dai foil l’ha decisa. 14.35 Strambata di, subito copiata da Ineos. 170 metri, è andata questa regata. Pensiamo già alla prossima che sarà determinante. 14.34 Al gate-7 Ineos ha un vantaggio di 8? su. Adesso ultimo lato di poppa. 150 metri la differenza tra le due barche. 14.33 128 metri.sta tentando l’impossibile, ma non è possibile superare. 14.32 Virate continue di, Ineos fa lo stesso. Ma così facendo da 50 a 120 metri il distacco. 14.