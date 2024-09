Le giovani pallavoliste sannite in campo con i CT della Nazionale Juniores

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSuldel Palazzetto dello Sport di Telese Terme, nella giornata di ieri, si è svolto l’evento Volley Shoe Test 2024, organizzato dall’azienda Sportnet in collaborazione con Asics. La manifestazione ha coinvolto le rappresentanze delle squadre Under 16 e Under 18 delle società di volley femminileprovincia di Benevento, offrendo alleatlete un’importante occasione di crescita e confronto tecnico. La Manifestazione ha visto la partecipazione di due figure di spicco nel mondopallavolole italiana: Marco Mencarelli, Direttore Tecnico dell’Attivitàle FemminileFederazione Italiana Pallavolo, e Pasquale D’Aniello, allenatoreUnder 17 femminile.