Lavorazioni CNC | oggi si possono richiedere online

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 30 settembre 2024) Avete già sentito parlare delleCNC? Si tratta di una nuova tecnologia, e l’acronimo sta per Computer Numerical Control. Molti accomunano leCNC alla stampa 3D ed effettivamente hanno alcune caratteristiche in comune, soprattutto per quanto riguarda l’obiettivo finale. In entrambi i casi si ha a che fare con dei macchinari chelavorare su alcune materie prime per arrivare a realizzare un prodotto finale, seguendo quanto indicato all’interno di un progetto. Le applicazioni, come potete immaginare, sono davvero numerose, e spaziano dalla produzione di oggetti personali fino alla fabbricazione di utili strumenti in vari settori industriali. La diffusione di queste tecnologie permettesia didellecnc, sia di affidarsi a dei servizi di stampa 3d