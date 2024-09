Inter Milan e Juve | tutto ok! Ma se fosse successo al Napoli?

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 30 settembre 2024) Arresstati i capi uktras di, Seaccaduto a, ci avrebbero distrutto” Siamo di nuovo al solito copione. Basta poco per scatenare l’ira di giornali, TV e social contro ile i suoi tifosi. Un semplice striscione a Cagliari ed ecco che scatta la condanna mediatica contro la tifoseria partenopea. Addirittura, la trasferta di Torino contro laera stata vietata. Per fortuna èvenuto il TAR a fare giustizia, ma non si può negare che quando si tratta di, i riflettori puntano sempre con troppa severità. De Crescenzo non ci sta: “Ci avrebbero massacrato!” Gennaro De Crescenzo, presidente del Movimento Neoborbonico, ha deciso di dire la sua sui recenti arresti dei capi ultras di. Sui social, ha pubblicato un messaggio che fa riflettere: “Secapitato a, ci avrebbero squalificati per 200 anni”.