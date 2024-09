Il ritorno di Mario Cusitore a UeD | reazioni spiazzanti e bufera contro una dama

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato il tanto attesodinel parterre del Trono Over. Il cavaliere è stato accolto di buon grado dagli opinionisti, cosa alquanto inaspettata considerando il modo in cui era andato via. Non sono mancate, però, delle discussioni, ma non solo. Durante la puntata si è parlato anche di tanto altro.torna a Uomini e Donne: gli opinionisti lo spiazzanoha cambiato idea ed ha deciso di tornare a Uomini e Donne come sponente del Trono Over. Il ragazzo, dopo essere stato presentato da Maria De Filippi, si è accomodato al centro dello studio ed ha dato luogo ad una presentazione, anche se tutti già lo conoscono.