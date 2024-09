Il cane Remy si fa trovare sul divano con una gamba umana in bocca e la foto fa il giro del mondo | ecco cosa è accaduto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Pensate di tornare a casa eil vostro cagnolone sul, col muso appoggiato su unamozzata. Avete letto bene, proprio un arto staccato dal resto del corpo con tanto di sangue. C’è di che farsi prendere minimo dalla paura, se non proprio da un attacco isterico. È quello che èai proprietari del, un alano che ha trovato unae ha pensato di farne un gioco o un cuscino a seconda delle necessità del momento. No, non è come pensate e non siamo in una serie tv di Ryan Murphy. Si tratta di unafinta, di quelle usate come ‘decorazione’ per Halloween. Ma lesono effettivamente impressionanti e dalla pagina Reddit WhatsWrongWithYourDog hanno fatto ildi socia e tabloid.