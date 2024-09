Il cammino in Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Chiuso il girone d’andata in Serie A in ottava posizione, l’Estra Pistoia approda alla Final Eight diper la seconda volta nella sua storia (la prima nel 2016, ko al primo turno con Trento). All’Inalpi Arena di Torino i biancorossi di coach Brienza gettano il cuore oltre l’ostacolo, giocando alla pari contro i quotati orogranata. La squadra di Brienza risponde, colpo su colpo, alle folate offensive di Spissu e Tucker. Nel terzo quarto arriva però lo strappo decisivo della Reyer, trascinata dal canadese Wiltjer che mette a segno 10 punti di fila. L’Estra accusa il colpo e i veneti ne approfittano vincendo il match 86-71. Ai biancorossi non bastano i 20 punti di un ispirato Moore.