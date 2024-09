I primi 100 anni di vita del Grand Hotel Royal uno dei simboli della città di Viareggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il, con la sua architettura liberty e le inconfondibili torrette che in un certo qual senso lo simboleggiano nell’immaginario collettivo, è senza dubbio uno dei luoghi caratteristicidi. Una vera e propria icona, insomma, fatta di stile e di storia. In posizione privilegiata, davanti al mare, lungo il famoso litorale e la passeggiata, ricca di negozi delle più note firme del prêt-à-porter internazionale, rappresenta da tantiil luogo ideale per trascorrere momenti di relax e svago nella incantevole cornice, famosa in tutto il mondo,Versilia. Tra gli ambienti ampi, luminosi e finemente decorati, si può assaporare l’atmosfera e lo charmesua storia, con tutti i comfort e le comodità moderne.