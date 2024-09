Highlights e gol Parma-Cagliari 2-3 | Serie A 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la sesta giornata del campionato di. Allo stadio Tardini ottima partenza degli ospiti che colpiscono un palo e passano anche in vantaggio con Mina dopo quattro minuti, ma la rete viene annullata dal Var per fuorigioco. Dopo una decina di minuti comincia anche la partita delma Scuffet salva un paio di occasioni pericolose. La partita si sblocca con un colpo di testa vincente di Zortea che, al 34?, porta in vantaggio i sardi. Nella ripresa i ragazzi di Pecchia cambiano marcia: prima pareggiano con Man, poi hanno la clamorosa palla del 2-1 ma Sohm allarga troppo il piatto e la manda fuori. Ci pensa Marin a trovare la grande giocata che vale l’1-2.