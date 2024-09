Gomme termiche torna l' obbligo delle invernali | occasione per controllare gli pneumatici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) La stagione fredda è alle porte. Le giornate si fanno più brevi, al mattino l'aria è frizzante ed è ora di accendere il riscaldamento nell'abitacolo. E, dal 15 novembre, scatta l'di dotare le proprie auto dio catene, pure in assenza di neve.che durerà fino al 15 aprile. Glirispettano i requisiti di legge e regalano maggiore sicurezza, aderenza e stabilità necessarie su strade innevate o ghiacciate. Tale misura persegue infatti l’obiettivo di garantire la massima sicurezza e fluidità alla circolazione stradale in condizioni meteorologiche avverse nel corso della stagione invernale, in considerazione del fatto che durante tale periodo alcuni tratti della rete viaria sono soggetti a precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata che possono condizionare la sicurezza dei viaggiatori.