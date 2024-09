Giarre minaccia e aggredisce la moglie colpendola alle spalle arrestato 59enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Questa Procura della Repubblica, nell’ambito di un’attività d’indagine nei confronti di undi Mascali (CT), indagato per “minacce, lesioni personali ed interruzione di pubblico servizio”, ha richiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Catania la misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, eseguita dai Carabinieri della locale Stazione. Il 7 agosto scorso, l’uomo, accecato dall’ira, si era recato presso l’ospedale di(CT), ove laespleta la sua attività lavorativa e, quindi, dopo essersi nascosto attendendo che quest’ultima rimanesse da sola, l’ha aggreditaspcon pugni endola di morte, causandole così lesioni guaribili in 8 giorni che, tra l’altro, ne hanno interrotto il servizio pubblico in quel momento prestato presso la struttura sanitaria.