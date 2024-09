Fabrizio Corona insultato in discoteca? Magari le vostre donne | ecco come risponde | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024)torna a far parlare di sè. D'altronde, l'ex re dei paparazzi non è mica nuovo a certe dinamiche. Questa voltaè finito al centro dell'attenzione mediatica per via di alcune sue dichiarazioni rilasciate nel corso di una serata iin Toscana a Montecatini Terme. Serata quella in cui era ospiteche non è sicuramente iniziata nel migliore dei modi dato che il fondatore di Dillinger è stato accolto dalla folla con diversi fischi e, soprattutto, con un coro da stadio al quale, però, ha risposto.si è sempre contraddistinto per il suo carattere fumantino e nel corso di questi anni ci ha abituato a diverse dichiarazioni alquanto discutibili. Ildi un ragazzo presente nellaè diventato virale su TikTok e ha collezionato migliaia di visualizzazioni e commenti.