Eletti i nuovi consiglieri provinciali La maggioranza al centrosinistra

(Di lunedì 30 settembre 2024) Come da pronostico, ilagguanta lain consiglio provinciale, ottenendo otto seggi con la lista Insieme per la Provincia di Reggio. Tre quelli guadagnati dal centrodestra con Terre Reggiane e uno solo per quanto riguarda Progetto Civico. Questo il risultato delle elezioni deidodicidella Provicncia che si sono svolte ieri, registrando un’affluenza record dell’82% grazie al voto di 505 su 616 sindaci ecomunali, esclusivamente chiamati alle urne. LA COMPOSIZIONE Insieme per la Provincia : Cecilia Barilli (consigliera comunale di Reggio, 7.046 voti ponderati), Francesca Bedogni (sindaco di Cavriago, 7.433 voti), Ada Francesconi (Comune di Reggio, 7.049 voti), Claudia Martinelli (consigliera comunale di Castelnovo Monti, 6.503), Alberto Olmi (sindaco di Quattro Castella, 5.