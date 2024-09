Delitto Bergamini si torna in aula | cosa sta succedendo al processo 35 anni dopo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Cosenza, 30 settembre 2024 – Riprende questa mattinauna pausa di tre giorni la fase finale delper la morte di Donato Denis, il calciatore di Argenta in provincia di Ferrara, ucciso il 18 novembre 1989, a Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza. Nell’udienza di questa mattina, parola ancora alla difesa di Isabella Internò, ex fidanzata del calciatore morto e unica imputata, in concorso con ignoti, dell’omicidio premeditato di. La procura di Castrovillari (procuratore capo Alessandro D’Alessio e pm Luca Primicerio) ha chiesto la condanna a 23reclusione "per unche meriterebbe l’ergastolo”, riconoscendola come la mandante, ma essendo trascorsi 35e contando sul fatto che oggi l’imputata possa essere una persona diversa, hanno riconosciuto le attenuanti generiche.