Colpaccio Ospitaletto Poker all’Arconatese

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nel girone B della serie D ildella domenica calcistica l’ha messo a segno l’rifilando une attestandosi come seconda forza del torneo alle spalle della capolista Varesina. Gli orange bresciani allenati del tecnico Andrea Quaresmini sono neopromossi e la rivelazione del campionato fino a questo punto, mentre a sorpresa proprio i loro avversari di ieri, gli oroblù di mister Giovanni Livieri non stanno rendendo secondo le potenzialità tecniche e le aspettative della vigilia di questa stagione e sono fanalino di coda del girone, ancora a secco di punti. La gara andata in scena al Corioni ha visto i padroni di casa sbloccare il risultato al 16’ con Panatti. Nella ripresa l’ha dilagato con il raddoppio al 74’ di Cantamessa, il tris di Messaggi all’80’ e ildi Panatti siglato al 5’ di recupero.