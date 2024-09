Calenda | Da Stellantis una gestione arrogante e disastrosa

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 30 settembre 2024) ROMA – “Una, quella di, caratterizzata da perdite, mancanza di trasparenza, impianti chiusi e pochi investimenti di prodotto. Tutte le forze politiche di opposizione hanno ribadito venerdì la necessità che Elkann e/o Tavares vengano in Parlamento a spiegare cosa sta accadendo in Italia. L’assenza di risposta da parte dia una richiesta mandata da mesi dimostra un’inaccettabile protervia e mancanza di rispetto per le istituzioni”. Così sulla sua pagina Facebook il leader di Azione Carlo(foto). L'articolo: “Dauna” L'Opinionista.