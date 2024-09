Battuti all’asta pezzi iconici di Friends anche il divano

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 30 settembre 2024) La celebre sit-com nata negli Anni ’90 compie esattamente 30 anni. Per celebrare questo evento sono statidi. Generazioni di giovani (e meno giovani) hanno ballato, almeno una volta, sulla celebre I’ll Be There for You, la colonna sonora della serie, andata in onda dal 1994 al 2004 e riproposta, ad oggi,da Netflix. Dalla prima puntata della serie televisiva dal successo stratosferico, attorno al quale si è esteso un grande merchandising e un numero gigante di fan da tutto il mondo, sono trascorsi ben 30 anni.