Austria trionfa la destra di Kickl L' onda dei patrioti sull' Europa | I tempi cambiano stiamo vincendo

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dopo le europee di giugno, l'conferma la sua svolta storica alle elezioni politiche e sceglie la, mandando in visibilio i leader deiin giro per l'. La FPOe, il Partito della Libertà d', conservatore ed euroscettico, arriva al 29%, circa tre punti in più del risultato storico del 1999 quando l'allora leader era Joerg Haider. L'attuale leader Herbertnegli ultimi tre anni ha saputo dare un'accelerata al suo partito. Sconfitta per l'OeVP, partito collocato di centro-al governo, con vari partner, dal 1986. I Popolari che ricandidavano il cancelliere Karl Nehammer sono al 26,3%, solo due punti percentuali in più rispetto al peggior risultato di sempre, quello del 2013.