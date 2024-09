Austria la vittoria dell’estrema destra rischia di destabilizzare la Ue

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 30 settembre 2024) Le elezioni politiche indel 29 settembre 2024 hanno segnato una svolta significativa nella politica del Paese alpino. L’ultradell’FPÖ, guidata da Herbert Kickl, ha trionfato, raccogliendo il 29,1% dei voti. Questastorica segna un punto di non ritorno nella politicaca, poiché è la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, cioè da 80 anni, che un partito di estremasi afferma in modo così netto. Tuttavia, l’FPÖ non ha raggiunto la maggioranza assoluta. L’resta dunque in una situazione di incertezza riguardo alla formazione del prossimo Governo. La crescita di FPÖ Il Partito della Libertàco (FPÖ), noto per le sue posizioni euroscettiche e anti-immigrazione, ha progressivamente guadagnato terreno negli ultimi anni, cavalcando il malcontento popolare verso le politiche dell’Unione Europea e l’immigrazione.