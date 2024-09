ATP Pechino Jannik Sinner | Deluso di ritrovarmi in questa situazione ma cerco di rimanere concentrato sul tennis

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un’altra semifinale per. Nonostante la spada di Damocle del ricorso della WADA sulla sua positività al Clostebol, il numero 1 al mondo ha mantenuto la concentrazione battendo in maniera abbastanza comoda il ceco Jiri Lehecka con il risultato di 6-2 7-6. “Sentivo di aver iniziato molto bene la partita, con fiducia – ha affermato l’azzurro in conferenza stampa – Poi ho avuto delle opportunità molto rapidamente nel secondo set e non le ho sfruttate. Lehecka è un giocatore molto difficile da affrontare, quando serve bene colpisce la palla molto forte. Sono rimasto mentalmente nella partita quando ero sotto 4-6 nel tiebreak. Sono felice di aver vinto in due set e di essere tornato in semifinale“.poi prosegue nella sua analisi, trovando un neo nel suo match odierno: “Jiri è un giocatore molto aggressivo, quando la sua palla viaggia è difficile da controllare.