Ainslie promuove Ineos | Non abbiamo commesso molti errori Luna Rossa ha fatto un ottimo lavoro

(Di lunedì 30 settembre 2024)Britannia si trova sempre in parità connella finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio britannico si è imposto nella quinta regata disputata oggi pomeriggio nelle acque di Barcellona sfruttando un errore in partenzadagli italiani, che hanno poi reagito di rabbia in gara-6 e hanno così pareggiato sul 3-3 la serie al meglio delle tredici regate che proseguirà domani con altri due incroci.