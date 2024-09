Una coalizione ampia insieme ai Cinque Stelle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) "Le aspettative sono positive. Anche perché abbiamo presentato una lista di centrosinistra eterogena, rappresentativa dei territori e che si allarga alle forze progressiste e riformiste. Ce la giocheremo". Non si scompone Thomas Braconi, segretario provinciale del Partito Democratico, ma in qualche modo lascia trapelare fiducia in vista delle elezioni che, oggi, porteranno a rinnovare il Consiglio della Provincia di Ancona. "Nella scorsa tornata elettorale – riflette l’ex sindaco di Agugliano –, il Movimentoaveva fatto una propria lista, stavolta è assieme a noi. Abbiamo unache piùnon si poteva fare e possiamo anche disporre del supporto di quelle liste civiche, non espressamente inquadrabili in qualche riferimento politico. Il loro sostegno è importante".