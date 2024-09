Un gol per tempo irrompe la Juve Stabia | la capolista Pisa sconfitta al ‘Romeo Menti’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 29 settembre 2024)di lettura: 2 minutiCastellammare di(Na)- L’impresa di giornata in cadetteria è delladi Guido Pagliuca che alliquida lacon un gol per. Un successo fortemente voluto, al termine di una gara ai limiti della perfezione. Avvio a spron battuto delle “vespe” con un destro di Pierobon deviato in corner. Sul cross dalla bandierina colpo di testa di Maistro che scheggia la traversa. Pericolosa la. Nerazzurri che lasciano l’iniziativa agli avversari. Maistro in azione personale costringe al fallo Tourè. Punizione da posizione pericolosa per la. Si incarica del tiro Maistro, il suo destro termina la sua corsa sul palo, sulla ribattuta il sinistro dell’ex Varnier termina alle spalle di Semper: 1-0 Nella ripresa ilprova ad alzare i ritmi del matche ma si scopre.