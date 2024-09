Si vara il regolamento Arriva la stretta sul verde limitazioni sulle potature

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) La realizzazione delcittadino delpubblico e privato si è messa sul binario giusto con il consiglio comunale che nell’ultima seduta ha impegnato sindaco e giunta ad iniziarne il percorso di preparazione e adozione con il coinvolgimento della Consulta per l’Ambiente, della competente commissione consiliare, dei consigli di quartiere e della cittadinanza. A richiederlo con una mozione che ha trovato unanimità di consensi è stato Cesena Siamo Noi, attraverso il consigliere Denis Parise. "Siamo di fronte – spiega Parise – a un percorso di confronto con cittadinanza e esperti del settore che prosegue da anni. Abbiamo invitato i gruppi politici presenti in consiglio ad aderire alla sottoscrizione della mozione con integrazioni ed emendamenti per giungere ad una proposta condivisa".