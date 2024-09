Pallamano A Gold La Publiesse Chiaravalle lotta ma non basta | Fasano vince 27-22

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 29 settembre 2024) La squadra di Guidotti se la gioca alla pari coi campioni d’Italia, ma cede nella ripresa e non riesce a recuperare. Ancora 0 i punti in classifica, 29 settembre 2024 – Premessa: risultato severo. Latorna dasenza punti, ma con tante certezze in più. A casa dei campioni d’Italia in carica, coach Andrea Guidotti e ragazzi sfiorano l’impresa, disputano forse il più bel primo tempo della stagione ma si devono arrendere 27-22. Un tabellone, quello osservato a fine contesa, duro da digerire se consideriamo (anche) i tre rigori falliti e le parate, decisive, di un super Leban. Sampaolo e compagni partono forte, volando sullo 0-2. Break locale e punteggio ribaltato 4-2. La Juniorspinge, si porta sul 6-3, ma i biancoblu restano in scia, impattano 8-8 e mettono la freccia per il momentaneo 9-10.