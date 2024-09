Modena-Sampdoria oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie B 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Braglia valevole per la settima giornata del campionato italiano di. La squadra emiliana di Pierpaolo Bisoli sta avendo un andamento molto altalenante in queste fasi iniziali della stagione e ora va alla ricerca di una maggiore continuità a livello di risultati., come seguire il match I blucerchiati di Andrea Sottil sono reduci dalla loro prima vittoria stagionale conquistata contro il Sudtirol e adesso vogliono proseguire in questo modo per scalare posizioni in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 29 settembre alle ore 15:00; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportface.