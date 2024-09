LIVE Superbike GP Aragon 2024 in DIRETTA | Bautista piega Razgatlioglu Bulega 3!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAÈ FINITA!!!!!! -1 Sta prendendo adesso 3” Toprak. -1 Ultimo giro.ancora più veloce! 1’48.121! -2non ne ha Più!!! 2 secondi adesso! Ha mollato il gas Toprak. -2 Iannone preda di Gerloff. Statunitense in forma nel week end spagnolo. -2 1’48.169!!!sta dando 1 secondo e 354 a. Questi sono tempi da qualifica quasi! -3 Non ha sbagliato niente fin qui Alvaro. 8 decimi adesso il distacco con il turco. -3 Giro veloce personale per Iannone che però non serve visto che il rivaleritrova il ritmo giusto. -4 Un tira e molla incredibile. Una gara non troppo spettacolare per la mancanza di sorpassi ma i due piloti in testa stanno letteralmente volando! -5 1’48.310 diperde leggermente terreno ora.