LIVE Moto3 GP Indonesia 2024 in DIRETTA | caduta per Veijer!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 13/20 Holgado supera Furusato. Adesso è secondo Giro 13/20 Adesso Fernandez prova a trainare il gruppo, non è il suo mestiere Secondo Holgado a +0.150, quindi Suzuki, Furusato, Piqueras ed Alonso Giro 12/20PER, sdraiato al settore due mentre stava tentando lo strappo. Regalo per Alonso che adesso prepara il matcj point Giro 12/20 Ora anche Holgado infila Alonso! Ma il detentore del titolo cerca di rimanergli in scia Giro 11/20 Suzuki! Grande prova del nipponico che supera Alonso e si porta al terzo posto alle spalle die Fernandez. Altro long-lap intanto per Ortolà Giro 10/20 Non strappa, in testa dall’inizio della gara. Sta martellando il pilota, ma la situazione è destinata a cambiare negli ultimi giri.