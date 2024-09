Liga Atletico e Real si dividono la posta nel derby | tensione nel finale e gara interrotta | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 settembre 2024) Si è concluso in pareggio ildell’8ª giornata dellaspagnola traMadrid eMadrid: la sfida del Metropolitano è andata in archivio sul punteggio di 1-1 con un botta e risnel secondo tempo. I Blancos continuano a confermarsi molto concreti in attacco ma in difesa non sono così precisi mentre i Colchoneros hanno fallito alcune occasioni prima del gol del pareggio. Nel secondo tempo si sono registrati anche momenti di. La, infatti, è stataper qualche minuto per lancio di oggetti dietro la porta di Courtois. Il forcingdella squadra di Simeone porta i frutti con il gol di Correa per il definitivo 1-1.