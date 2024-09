La Casa di Corinaldo che fine ha fatto?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Maurizio Mangialardi affronta il tema della relazione della Sezione di Controllo della Corte dei Conti sulla parifica del Bilancio regionale 2023 e sui ritardi nella messa a terra delle risorse PNRR. Il consigliere del PD fa esplicito riferimento alladella Comunità di, l’unica struttura di questo tipo prevista per la Valle del Misa. "Parliamo di un territorio particolarmente trascurato dalla Giunta Acquaroli – spiega l’ex sindaco di Senigallia -. L’Europa ha messo a disposizione 3 milioni e 200 mila euro, come sta procedendo l’amministrazione regionale come soggetto attuatore? La realizzazione effettiva è ferma da allora al 37,5%, ad un anno e mezzo dal termine stabilito del 30 Giugno 2026, data ultima per il completamento e la rendicontazione dell’opera".