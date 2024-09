La casa dell’orrore marito in manette Stupra la moglie e la mette incinta Poi la picchia perché vuole abortire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Codice rosso ad Agrate. Un’altra donna vittima dei maltrattamenti del. Botte, soprusi, insulti, cominciati nel 2020 e culminati venerdì nell’arresto del 26enne, che ha aggredito ancora una volta la. La lite è scoppiata dopo che lei gli aveva detto di voler, dopoche era rimastaper una violenza sessuale consumata ai suoi danni sempre dal padre dei suoi figli, ne hanno due piccoli. Una situazione insopportabile dopo anni di calci e pugni. L’altro ieri, l’ultima drammatica sequenza, ma stavolta con una differenza: in una pausa del pestaggio, la 25enne è riuscita a chiedere aiuto. Ha chiamato il 112 e i carabinieri sono arrivati in un lampo. Così in fretta da essere riusciti a bloccare l’aguzzino mentre si stava allontanando. La mamma ha sporto una denuncia. In caserma il difficile racconto del terrore e dell’inferno subito davanti ai bambini.