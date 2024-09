Ilva venduta entro un anno la promessa del ministro Urso | chi è interessato all’acsuisto

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 29 settembre 2024) Durante l’inaugurazione della Fiera del Levante di Bari, ildelle Imprese e del Made in Italy Adolfoha parlato della situazione dell’exdi Taranto, che si trova in questo momento in mano allo Stato. L’acciaieria più grande d’Europa sarà presto fatta ripartire, ma il Governo non vuole che rimanga in mani pubbliche per troppo tempo. L’obiettivo, stando a quanto detto dastesso, è quello di vendere ai privati almeno in parte l’aziendaun, facendo al contempo ripartire la produzione. Tutte le ipotesi sono ancora considerate valide, anche quella di vendere diverse parti del colosso dell’acciaio ad altrettanti compratori.