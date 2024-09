Il dramma di Montecatini Giani e le promesse della Regione | Subito i lavori di somma urgenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Proseguono incessanti le ricerche dei due dispersi da lunedì sera, quando la violenza inaudita del torrente Sterza trascinò via il piccolo Noah di 3 mesi e la nonna Sabine di 62 anni, seminando devastazione nella Valle de La Gabella. Le speranze, a quasi una settimana da quando le acque hanno inghiottito nonna e nipotino, si fanno labili ma continua la tenacia dei vigili del fuoco e delle squadre di volontari che giorno dopo giorno stanno setacciando la vasta area interessata dall’inferno-alluvione. I due dispersi si cercano a valle rispetto al punto in cui la piena li ha travolti, scandagliando palmo a palmo il greto del torrentepaura. Intanto l’amministrazione comunale diValdicecina apre un conto corrente per raccogliere fondi per le famiglie e le realtà più colpite dall’emergenza alluvione.