Il Chianti si promuove in Canada con due appuntamenti

(Di domenica 29 settembre 2024) FIRENZE – Il vino toscano sinel mondo. Stavolta tocca al Nord America. Il Consorzio Vinovola in, dove debutta conlovers Canadian Tour 2024. In programma due masterclass istituzionali rivolte agli operatori privati e dei monopoli nazionali. Eventi mirati alla formazione dei professionisti locali, attraverso i suoi, consueti e rodati, format educativi e di degustazione. Una prima volta a livello di consorzio per la storica associazione, che incontrerà il pubblico il 30 settembre a Montréal, all’Institut de Tourisme et d’Hôtellerie du Québec, ed il 2 ottobre a Toronto, in Ontario, al ristorante italiano Aria.