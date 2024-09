Giornata mondiale del cuore 2024 i rischi maggiori li corrono le donne | Dopo la menopausa più probabile morire d’infarto che di tumore al seno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Sono ancora il killer numero uno. Le malattie cardiovascolari rappresentano infatti la prima causa di morte in Italia. E seanni di informazione sulla prevenzione il “primato” ancora resiste, forse la spiegazione è in questo dato che fotografa l’attuale situazione: una forte percentuale di italiani deve fare i conti con almeno tre fattori dio. Nonostante sia possibile evitare l’80% dei decessi con la prevenzione. Lo ricordano gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità in occasione delladel, il 29 settembre, promossa dalla World Heart Federation in collaborazione con l’Oms. I numeri in Italia Le malattie cardiovascolari includono le malattie ischemiche del, le patologie cerebrovascolari e le altre malattie del, e causano in Italia il 30,8% di tutti i decessi nel 2021, ultimo dato di mortalità disponibile, con 217mila decessi.