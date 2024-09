Ciclismo Il clou si corre a Manzolino Oltre 300 i partecipanti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) L’appuntamentosu strada dell’ultima domenica di settembre sarà adi Castelfranco Emilia contrecento tra esordienti ed allievi, mentre i Giovanissimi in gara a Cavezzo. Saranno gli esordienti ad aprire le ostilità alle ore 13,30 che si contenderanno il successo su 5 giri del circuito di 6,7 chilometri per complessivi 33,5 chilometri. La gara degli esordienti è stata inserita grazie all’impegno della Fondazione Modena che ha accolto l’invito della federmodenese per evitare spese di lunghe trasferte in quanto non erano previste gare in Emilia e Romagna. L’organizzazione sarà delle associazioni di volontariato die della US.Formiginese. del presidente Franco Machi.