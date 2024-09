Chi è Luk3 di Amici 24 il cantante è già famoso

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 settembre 2024)è tra i nuovi protagonisti dell’edizione 2024/2025 didi Maria De Filippi. All’anagrafe ilsi chiama Luca Pasquariello ed è nato a Marcianise in provincia di Caserta il 3 marzo 2007. È un personaggio già amatissimo dal pubblico della generazione Z per alcune sue canzoni ma anche per essere molto noto tra il pubblico dei social e della radio. Tra i vari profili Instagram e TikTokconta quasi 500mila follower. È molto seguito anche su Spotify e le sue canzoni totalizzano circa 70,8 mila ascoltatori mensili. Le sue canzoni più famose sono Tutta Rosa, Alice, Chiamerà mio figlio con il nome tuo, Sara, Opera, Fotoricordo e Dai miei occhi. In totale ha già pubblicato, tra singoli e collaborazioni, già nove brani. Inoltre insieme al salentino Ascanio Luca Pasquariello ha inciso la versione spagnola di Tutta rosa.