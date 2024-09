Avetrana - Qui non è Hollywood | cosa dobbiamo aspettarci dalla serie?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 29 settembre 2024) Il titolo original Disney+ presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma ripercorre uno dei casi di cronaca nera più mediatici della storia italiana sottolineando il ruolo della stampa e delle televisioni che diedero vita ad un reality show macabro e grottesco. 26 agosto 2010. Ad, piccolo comune del Salento settentrionale, la quindicenne Sarah Scazzi scompare nel nulla. La cugina Sabrina Misseri e un'amica comune l'aspettavano nella villetta di via Grazia Deledda per andare al mare. Un pomeriggio estivo che doveva essere simile a tanti altri segna, invece, l'inizio di uno dei casi di cronaca nera più mediatici della storia italiana. Sarah sarà ritrovata cadavere in fondo a un pozzo di raccolta delle acque di Contrada Mosca, nelle campagne circostanti, quarantanove giorni dopo la sua sparizione.