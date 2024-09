Angelina Mango ad Amici 24 canta con Olly | Per due come noi | Video Witty Tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 29 settembre 2024) Accolta con unpresentazione degno dei migliori artisti,ad24 ha fatto il suo ingresso in studio per portare nuove maglie ed assistere all”esame’ di alcuni nuovi allievi. Lante ha poito insieme conil brano intitolato: Per duenoi. Maria De Filippi stessa ha detto di amare questa canzone e ha fatto molti complimenti ad entrambi.Tv Per duenoistraordinariNina tu sei la musica #24 pic.twitter.com/hwyR6HdmuA —TOTAL (@Total) September 29, 2024