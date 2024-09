Alcaraz-Griekspoor oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Pechino 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Carlosse la vedrà contro Tallonnel secondo turno dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della capitale cinese. Lo spagnolo, numero due del tabellone, al debutto ha liquidato in due set il bombardiere transalpino Giovanni Mpetshi Perricard mentre il top 40 olandese ha battuto in rimonta il serbo Miomir Kecmanovic. Tra i due giocatori si tratta del sesto scontro diretto in carriera, con l’allievo di Juan Carlos Ferrero che si trova saldamente in vantaggio per 4-1 e partirà con i favori del pronostico in base alle quote dei bookmakers. In palio per, semifinalista in carica della manifestazione, c’è l’accesso nei quarti di finale. Qui, in caso di vittoria, troverebbe uno tra il russo Karen Khachanov, settima testa di serie, oppure l’argentino Francisco Cerundolo.