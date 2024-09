A Domenica In ospiti oggi Ventura Giletti e Montesano In studio anche la mamma di Alex Marangon

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di domenica 29 settembre 2024) (Adnkronos) –29 settembre, alle 14 su Rai1 e Rai Italia andrà in onda ‘In’, condotta da Mara Venier. La puntata, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, si aprirà con un’ampia intervista a Simonae Giovanni Terzi, durante cui racconteranno la loro storia d’amore coronata con il matrimonio di questa estate. Enrico, popolare attore e showman, ripercorrerà la sua lunga carriera artistica con aneddoti e racconti sui personaggi da lui creati come Felice Allegria, Torquato, Dudù e Cocò e tanti altri. Massimointerverrà per presentare il suo nuovo programma ‘Lo stato delle cose’, che prenderà il via su Rai 3 in prima serata da lunedì 30 settembre.