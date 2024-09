A caccia del bis Il Tolentino insegue a Fabriano il secondo successo esterno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Ilfa visita oggi (ore 15.30) alCerreto. Entrambe le formazioni hanno tre punti in classifica, però i cremisi sono reduci dalla sconfitta interna con l’Osimana, mentre i fabrianesi hanno ritrovato il sorriso grazie alsul campo del Montefano. I "cartai" si presentano quindi con rinnovato entusiasmo dopo il difficile avvio di campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Matelica. I progressi sono dovuti anche all’innesto degli ultimi arrivi: Trillini, Conti e Peluso. In casa cremisi, invece, serve un pronto riscatto. L’allenatore Paolo Passarini può far leva comunque sul morale della squadra che si è risollevato in virtù della qualificazione in Coppa, arrivata mercoledì scorso ai danni del Montegranaro.