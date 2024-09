Unicredit sposta la sede in germania? L’ipotesi della fusione con Commerzbank

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 28 settembre 2024) Si è tenuto il primo incontro tra la dirigenza die quella di, dopo che la banca italiana ha aumentato la sua partecipazione all’interno di quella tedesca. I commenti dei protagonisti parlano di un meeting normale, ma sia in Italia che increscono le incertezze dei governi su una possibile. Se a Berlino si teme che una delle più importanti banche del Paese possa passare in mani straniere, il Governo italiano sta iniziando a nutrire un sospetto riguardo alle possibili offerte chepotrebbe fare allo Stato tedesco per convincerlobontà dell’operazione. Tra queste c’è anchedellomentodel nuovo ipotetico gruppo in